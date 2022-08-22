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Dünya İranlı Hulk boks maçında 30 saniye dayanabildi! Alay konusu oldu!
Dünya

İranlı Hulk boks maçında 30 saniye dayanabildi! Alay konusu oldu!

İranlı Hulk olarak tanınan sosyal medya fenomeni Seccad Garibi, çıktığı ilk gerçek Boks maçında rezil oldu!

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:57:00 - 2022-08-22 17:05:22

İranlı Hulk olarak tanınan sosyal medya fenomeni Seccad Garibi, çıktığı ilk gerçek Boks maçında rezil oldu!

Fiziğiyle görenleri şaşırtan İranlı Hulk lakaplı Seccad Garibi ve Kazakistanlı Titan lakaplı Djumanov Almat Bakhytovich Dubai'de P7 Arena'da ilginç bir mücadeleye imza attı.

Kazak rakibine 30 saniye dayanabilen İranlı Hulk sosyal medyada alay konusu oldu.

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