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Dünya İranlı hakimin verdiği müthiş karar dünya gündeminde
Dünya

İranlı hakimin verdiği müthiş karar dünya gündeminde

Yeniakit Publisher
2024-01-25 15:33:00 -
İranlı hakimin verdiği müthiş karar dünya gündeminde

İran'da hakim, havayı kirleten fabrikanın CEO'suna "akciğer hastalarını ziyaret" cezası verdi.

İran’ın Hemedan kentinde hava kirliliğine yol açan fabrikanın CEO'suna "3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası" verildi.

Etemadonline haber sitesine göre, Hamedan Çevre Koruma Genel Müdürü Meryem Muhammedi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, "Hemedan'da hava kirliliğine yol açtığı ve halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle bir fabrika aleyhine dava açılmıştı. Hakim, fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verdi." dedi.

İranlı yetkili, hakimin bu kararıyla "hava kirliliğinin toplum sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda insanları bilinçlendirmeyi" amaçladığını kaydetti.

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