İranlı hadsiz Mohsen Namjoo için harekete geçildi! Türkiye'ye girerken tutuklanması bekleniyor

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Yüce dinimiz İslam'ın kutsalı Kur'an-ı Kerim ile alay eden hadsiz İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun 2-10 Aralık tarihleri arasında; İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Van'da konser vereceği açıklanmıştı.

Duyarlı Müslümanların ortak tepkisi ile Namjoo'nun Bursa, Konya ve Van'daki konserleri iptal edildi. Biletix, İranlı hadsizin İstanbul ve Ankara'da planlanan konserlerinin biletini satmayı sürdürüyor.

Tutuklanması talebi ile suç duyurusu!

Namjoo için harekete geçen duyarlı avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Zübeyr Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver, Mustafa Reşit Reşitoğlu, Musab Özkan ve Yakup Özünver, İranlı hadsizin Türkiye'ye girişi esnasında tutuklanması talebi ile suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar tarafından yapılan başvuruda, Namjoo konserlerinin bir provokasyon olduğuna dikkat çekilerek, yakın tarihimizde de bu tür eylemlere imza atıldığı hatırlatıldı.

Başvurularına ilişkin ortak basın açıklaması yapan avukatlar, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde son günlerde, özellikle sanatçılar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan provokatif girişimlerle, Müslüman halkımızın sinir uçlarına dokunulmakta ve milletimiz üzerinde bir gerginlik oluşturulmak istenmektedir. Özellikle dindar kesimin öfkesini celp edecek şekilde yapılan faaliyetlerle, ülke kutuplaştırılmak istenmekte ve doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hedef ittihaz edilmektedir. İşbu bu planlı tezgahın aynısını, yakın tarihimizde "Sivas Olayları" olarak bilinen ve ülkemizi kaosa

sürükleyen büyük meşum katliam öncesinde görmekteyiz. O zaman da, bir taraftan halkın inançlarına hakaret edilerek toplum galeyana getirilmiş, diğer taraftan işbu şahıslar kızgın halk kitlesinin içine gönderilerek ülkemiz kaosa sürüklenmiştir. Anlaşılan o ki, yaklaşan seçim öncesinde güzel ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen mihraklar harekete geçmişlerdir. Bu olayda da aynı durumu müşahede etmekteyiz.

2013 gezi olayları ve 2016 darbe girişimlerinde başarısız olan belli mihraklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını zayıflatmak ve birliğini bozmaya gayret etmektedir. Son günlerde, İslam dinine ve halkımızın kutsal saydığı değerlere sözde sanatçılar üzerinden yapılan saldırılar ile aynı tezgah sahnelenmeye çalışılmakta ve Devletimizin birliğine saldırılmaktadır. İşbu organizasyonun da aynı kapsamda yapıldığını düşünmekteyiz. Nitekim, bu konserlerin ülke içinde çatışma ve kargaşa ortamına sebebiyet vereceği ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu aşikardır.

Bu sebeplerle, Mohsen Namjoo isimli din düşmanı ile bu şahsın konserlerini organize eden organizasyon firması yöneticilerinin TCK 302. maddesinde düzenlenen "Devletin Birliğini Bozmak" suçuna, örgütlü bir şekilde iştirak etme şüphesine binaen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yurt dışında yaşadığı için ifadeye çağrılması mümkün olmayan şüpheli Mohsen Namjoo hakkında yakalama emri çıkartılması ile yakalanmasına müteakip, organize suç örgütleri ile bağlantısının ortaya çıkarılması ve delillerin karartılması ihtimalinin nazara alınarak tutuklanması için gerekli işlemlerin icrasını talep ettik. Ayrıca, İstanbul Valiliği'ne yazı yazarak, TCK 302. madde kapsamında ciddi bir organize suç fiili kapsamında değerlendirilmesi elzem olan konserin, muhtemel kargaşa ve çatışma riskine binaen iptalini talep ettik. Dindar vatandaşlarımızın da bu hususta azami hassasiyeti göstererek, organizasyonların gerçekleşeceği İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Van valiliklerine müracaat ederek, konserlerin iptal edilmesi taleplerini iletmelerini istirham ediyoruz.



