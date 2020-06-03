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Siyaset

İranlı General Kaani’nin Bağdat’ta olduğu iddiası

Irak hükümeti ile ABD arasında yapılması planlanan “Stratejik müzakere” gündemdeyken, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:18:16 -
İranlı General Kaani’nin Bağdat’ta olduğu iddiası

Irak hükümeti ile ABD arasında yapılması planlanan “Stratejik müzakere” gündemdeyken, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta olduğu iddia edildi.


Irak basınında yer alan haberde, Irak hükümetinden vize aldıktan sonra Bağdat’a gelen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’ye, Enerji Bakanı Rıza Erdakinan ve yetkililer eşlik ediyor. Irak hükümeti ile ABD arasında 10 Haziran’da yapılması planlanan “Stratejik müzakere” öncesi gerçekleştirilen ziyaretin amacı İran ile Irak’ın ortak tutum sergileme olduğu tahmin ediliyor.


İran, Irak’taki müttefikleri aracılığıyla ülkedeki ABD askerlerinin çıkarılması için Irak hükümetine baskıda bulunuyor. Irak hükümeti, ABD ile yapılması planlanan stratejik müzakerede ülkenin egemenliği ve işbirliği ele alınacağını bildirmişti.

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