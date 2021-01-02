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Medya İranlı gazeteciden küstah açıklama: Olay Tv'nin karartılması ülkemin 2000'li yıllarını hatırlattı
Medya

İranlı gazeteciden küstah açıklama: Olay Tv'nin karartılması ülkemin 2000'li yıllarını hatırlattı

İranlı gazeteci Peyman Aref, Cavit Çağlar'ın özgür iradesi ile kapatma kararı aldığı Olay TV’ye ilişkin üzerine vazife olmayan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 23:31:00 -
İranlı gazeteciden küstah açıklama: Olay Tv'nin karartılması ülkemin 2000'li yıllarını hatırlattı

Cavit Çağlar'ın özgür iradesi ile kapatma kararı aldığı Olay Tv hakkında küstah açıklamalarda bulunan İranlı Gazeteci Peyman Aref, "İran’da 2000’lerde kapatılan televizyonları hatırladım." dedi.

BBC'de çalışıyor

Olay Tv üzerinden karalama kampanyasına ortak olan Aref, "Muhalif sesler kapatılabilir, yurt dışına sürgün edilebilir ama susmaz, susturulamaz." diye konuştu. AK Parti iktidarına yönelik üzerine vazife olmayan açıklamalarda bulunan Aref, Brüksel’de yaşıyor. Aref, BBC Farsça başta olmak üzere çeşitli platformlarda Farsça, İngilizce ve Türkçe makaleler yazıyor.

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