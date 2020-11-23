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Ekonomi İranlı ekonomist İhsan Sultani: Kilitlendik
Ekonomi

İranlı ekonomist İhsan Sultani: Kilitlendik

İranlı ekonomist İhsan Sultani, ülkesinde ekonominin "döviz kurundaki artış, yaptırımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19)" sebebiyle kilitlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:15:00 -
İranlı ekonomist İhsan Sultani: Kilitlendik

Fararu haber sitesine konuşan Sultani, İran'daki ekonomik sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sultani, "Üretimin azaldığı, fiyatların yükseldiği, buna bağlı olarak tüketimin düştüğü ve nihayeten üretimin azaldığı, fiyatların yeniden yükseldiği bir kısır döngüdeyiz." dedi.

Söz konusu olumsuz gidişatın önümüzdeki ay ekonomik durgunluğu derinleştireceğini dile getiren Sultani, Tahran gibi metropol şehirde insanların cebinde para olmadığı için kimsenin alışveriş için mağazalarda bulunmadığını öne sürdü.

Sultani, "Dolar kurundaki yüksek artış, ekonominin kilitlenmesinin başlıca sebebi oldu. Ardından Kovid-19 ve ekonomik yaptırımlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Günü kurtarmak için halka para dağıtmanın sorunu çözmeyeceğini dile getiren Sultani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "4 ay süreyle 30 milyon kişiye 100 bin tümen vereceğiz" açıklamasına işaret ederek, "Ekonomi bazı insanlar tarafından yağmalanıyor. Vereceğiniz paranın bir kıymeti yok." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Kış dönemiyle ilgili "ya dolar aşağı çekilecek ya da ciddi krizlerle karşı karşıya kalacağız" şeklinde bir öngörüde bulunan Sultani, "Hükümet 30 milyon kişiye 100 bin tümen vereceğini açıkladı. 3 sene önce 30 milyon kişiye 45 bin tümen veriyordu ki bu yaklaşık 12 dolara tekabül ediyordu. Şimdi 100 bin tümen 6 dolar ediyor. Yani hükümet enflasyon vergisiyle halkın cebine el atmış. Halkın cebinden aldığından halka sadaka veriyor. Ama bu 100 bin tümen ve sadakalarla ekonominin çarkları dönmez. Bu sadakalar pahalılığı arttırır." görüşünü paylaştı.

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