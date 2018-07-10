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İranlı din adamı: Başörtüsü zorunluluğu turistlere uygulanmasın

İran'lı din adamı Hüccetülislam Muhsin Geruyan, zorunlu başörtüsü uygulamasının ülkeyi ziyaret eden turistler için uygulanmaması gerektiğini söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:11
İranlı din adamı: Başörtüsü zorunluluğu turistlere uygulanmasın

İran'da yayımlanan "Ticaret" adlı gazeteye konuşan İranlı din adamı, ülkeyi ziyaret eden turistlere başörtüsünün zorunlu tutulmaması gerektiğini kaydetti. 

Şer'i ve fıkhı açıdan turistlere yönelik başörtüsü zorunluluğunun dinde yer almadığını aktaran Geruyan, "Turistler kendileri isterse başörtüsü takabilir. Dini açıdan onlara zorlama yoktur" dedi. 

İranlı din adamı, "Nasıl ki biz başka ülkelere gittiğimizde kendi kurallarımızla hareket ediyorsak turistlere de kendi kurallarıyla hareket etme izni verilmelidir" ifadesini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:11
  1. İran
  2. başörtüsü

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