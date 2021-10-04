İran’ın yeni provokasyonuna anında cevap! 3. Güç iddiası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullahova, İranlı yetkililer ve medyanın ülkesiyle ilgili son iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Azerbaycan-İran sınırında "üçüncü güçlerin" bulunduğunu iddia eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian'ın açıklamalarına ilişkin Abdullahova, "İddiaları delil göstermeden reddediyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Azerbaycan topraklarında, ülkemize veya komşularımıza tehdit oluşturabilecek terör unsurları da dahil olmak üzere üçüncü güçlerin varlığı hakkında tartışmaya yer yoktur." dedi. Ne yazık ki 44 gün savaşları sırasında bazı insanlar bu tür asılsız iddialarda bulundular. O zaman bu iddiaları yalanlamıştık ve hala vurguluyoruz. Şu ana kadar Azerbaycan hükümetine iddialarla ilgili herhangi bir kanıt sunulmadı.

Ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesinin önemine vurgu yaparak, "Azerbaycan uzun yıllar işgal ve uluslararası sınırların ihlalinden etkilenmiştir." Özellikle ülkemizin İran ile olan sınırının 130 km'den fazlası uzun yıllar Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Ne yazık ki, uzun işgal yılları boyunca, şu anda dost ülke İran'ın tepkilerini görmedik.

Amir Abdullahian'ın "yabancı güçlerin Azerbaycan'a müdahale ettiğine" ilişkin açıklamalarına yanıt olarak Abdullahova, "Azerbaycan her zaman ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız bir dış politika izlemiştir" dedi. Ülkemizin son yıllardaki spesifik eylemleri de bu gerçeği doğrulamaktadır. Komşu ülkelerle dostane ilişkilerin geliştirilmesi de Azerbaycan'ın dış politikasının birinci önceliğidir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasının bir başka bölümünde "İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin" önemine vurgu yaparak, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif bir üyesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan işgalinin sona ermesi, Ermenistan'ın bölgede büyük miktarda silah ve mühimmat depolama, uyuşturucu kaçakçılığını durdurma, bazı terör gruplarının eğitimini engelleme, İslam ve tarihi eserlerin saygısızlığına ve yıkımına son verme sürecinin sona ermesi. Bölgede 30 yıllık işgalden sonra mülteci Azerbaycanlıların anavatanlarına geri dönmesi ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması İran'ın elbette yararına olacaktır.