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Dünya İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi açıkladı: Önceliğimiz Afrika ülkeleriyle ilişkiler olacak
Dünya

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi açıkladı: Önceliğimiz Afrika ülkeleriyle ilişkiler olacak

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Nijer'in eski Başbakanı Seyni Oumarou ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:35:00 -
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi açıkladı: Önceliğimiz Afrika ülkeleriyle ilişkiler olacak

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Nijer'in eski Başbakanı Seyni Oumarou ile görüştü.

Reisi, gelecek dönemde Afrika ülkeleri ile ilişkilerin İran’ın önceliklerinden olduğunu söyledi.

Reisi'nin yemin töreni için Tahran’da bulunan Oumarou ile görüşen Reisi, iki ülke ilişkilerinin 'İslam devrimi' sonrası her zaman 'dostane' olduğunu belirterek, iki ülkeyi birbirine bağlayan faktörün siyasi ve ekonomik ilişkilerden çok ortak inançları olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajanslarından İRNA'nın haberine göre, İki ülkenin ilişki düzeyinin yetersiz olduğunu ifade eden Reisi, ülkelerin dışişleri bakanlıklarının mevcut kapasitelerinin belirlemesi ve uygulamaya koyması gerektiğini söyledi.

İki ülke parlamento ilişkilerinin gelişmesine değinen Reisi, İran ve Nijer ilişkilerinin uluslararası alanda gelişmesi gerektiğini söyledi.

Oumarou da Reisi’yi tebrik ederek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istediklerini söyledi.

 

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