İran'ın 'Türk bayrağı' çelişkisi: Farsça Türkiye'yi görmezden gelip İngilizce arayüze Osmanlı bayrağını koydular

İran Cumhurbaşkanlığı Farsça sitesinde Türk bayrağına yer vermedi: İngilizce arayüzde de Osmanlı bayrağı kullandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'da yaptığı baraj açılışının ardından ülkesine döndüğü sırada Tebriz'in kuzeydoğusunda geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Reisi'nin ve beraberindeki heyetin yaklaşık 12 saat geçmesine rağmen bulunamaması üzerine Türkiye, Akıncı İHA ile yardımda bulundu.

İran'ın talebi üzerine bölgeye sevk edilen Akıncı, kısa bir sürede enkazın yerini tespit edip gece saatlerinde konum bilgilerini yetkililere aktardı.

Arama kurtarma ekipleri, günün aydınlanmasıyla Reisi'nin cansız bedenine ulaştı. Reisi, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye milli yas ilan etti

Reisi'nin vefatının ardından düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İran halkıyla dayanışma içerisindeyiz" deyip Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde 'Türkiye' detayı

Reisi'nin ölümünün ardından diğer ülkelerden gelen taziye mesajları İran Cumhurbaşkanlığının sitesinden yayınlandı.

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Farsça sitede Türk bayrağını koymadılar!

"Ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve şahsiyetlerin İran'a taziye mesajları" başlıklı Farsça olarak yayımlanan duyuruda, Reisi'nin fotoğrafıyla birlikte taziye mesajı atan ülkelerin bayraklarına da yer verildi.

Duyuruda, Türk bayrağının görselde yer almaması dikkat çekerken, paragrafın en altında bir cümle ile 'milli yas' kararı alındığı ifade edildi.

İngilizce arayüzde Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı koydular

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin İngilizce versiyonunda ise aynı haberin görselinde Türkiye'ye vurgu yapıldı fakat Türk bayrağı yerine 18. yüzyıl Osmanlı bayrağı kullanıldı.

İran'dan yapılan "Türkiye yardım etmedi" açıklamaları

yenişafak'ın aktardığı haberde: Helikopter kazasında kaybolan Cumhurbaşkanını bulamayıp Türkiye'den yardım isteyen İran, Reisi'nin yerini Akıncı İHA'yla değil kendi İHA'larıyla tespit ettiklerini dillendiriyor ifadelerine yer verildi. Hatırlanacağı gibi, İran devlet televizyonu İRİB’deki canlı yayında konuşan bir savunma muhabiri, "Biz onay verince Türkiye AKINCI’yı gönderdi. AKINCI enkazın olduğu yeri doğru tespit edemedi, 10 kilometrelik bir sapma vardı. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü insansız hava aracı ekibi doğru yeri tespit etti." ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın yaşadığı acizlik, ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.