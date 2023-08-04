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Dünya İran'ın ticari gemilere müdahalesi ortamı germişti! ABD'den Hürmüz Boğazı'nda yeni hamle
Dünya

İran'ın ticari gemilere müdahalesi ortamı germişti! ABD'den Hürmüz Boğazı'nda yeni hamle

Yeniakit Publisher
2023-08-04 07:25:00 -
İran'ın ticari gemilere müdahalesi ortamı germişti! ABD'den Hürmüz Boğazı'nda yeni hamle

ABD’li iki yetkili, İran'ın uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ABD’nin yakında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere asker yerleştirmeyi teklif edeceğini iddia etti.

İran'ın uluslararası sularda ticari gemilere yönelik eylemlerinin artmasının ardından ABD’nin bu konuda harekete geçeği öne sürüldü.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan iki ABD’li yetkili, ABD’nin yakında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere asker yerleştirmeyi teklif edeceğini iddia ederek, ordunun halihazırda Orta Doğu'da bazı askerleri gemiler konusunda eğittiğini söyledi.

Yetkililer, Hürmüz Boğazı'nda özellikle tehlikeli olan kısımları için asker isteyip istememenin ticari gemilerin kendi kararları olacağını belirtti.

ABD Donanmasına göre, İran, son 2 yılda en az 5 ticari gemiye el koymaya çalıştı veya başka gemileri taciz etti. İran’ın bu atılımları çoğunlukla

önemli petrol geçişlerinin yüzde 20’sinin yapıldığı Basra Körfezi’nde bulunan Hürmüz Boğazı’nda gerçekleşti.

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında geçtiğimiz ay 2 petrol tankerine el koymaya çalışmış, tankerlerden birine ateş açmıştı.
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