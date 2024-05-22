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Gündem İran'ın teşekkür mesajında kullandığı Türk bayrağı gündem oldu! Herkes hata dedi ama...
Gündem

İran'ın teşekkür mesajında kullandığı Türk bayrağı gündem oldu! Herkes hata dedi ama...

Yeniakit Publisher
2024-05-22 21:09:00 -
İran'ın teşekkür mesajında kullandığı Türk bayrağı gündem oldu! Herkes hata dedi ama...

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki taziye mesajında kullanılan Türk bayrağı herkesi şaşırttı.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için başsağlığında bulunan ülkelere teşekkür etti. Yayımlanan yazıdaki görselde Türk bayrağı yerine Osmanlı İmparatorluğu bayrağının kullanılması dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi için başsağlığı ve taziye dileklerinde bulunan ülkeler için mesaj yayımlandı. Paylaşılan yazılı açıklamada Türk bayrağı dikkat çekti.

50'den fazla ülkeye teşekkür edildi

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunan ülkelere teşekkür edildi.

Resmi internet sitesinden yayımlanan yazıda, "50'den fazla ülkenin başkanları ve yetkilileri, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bazı bölgesel şahsiyetler, cumhurbaşkanının helikopter kazasında şehadeti sonrasında İslam İnkılabı Dini Lideri'ne, hükümete ve ülkemiz halkına mesaj göndererek taziyelerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.


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Resmi sitede Osmanlı bayrağı

İran Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda teşekkür edilen ülkelerin bayraklarına da yer verildi. Hazırlanan görselde 40 ülkenin bayrağı kullanıldı.

İbrahim Reisi'nin fotoğrafının etrafına yerleştiren bayraklar arasında olan Türk bayrağının hatalı olduğu fark edildi.

Hazırlanan görselde Türk bayrağı yerine Osmanlı İmparatorluğu bayrağının kullanılması dikkat çekti.

Kaynak. Türkiye Gazetesi

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