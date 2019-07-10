İran’ın Şiilik baskısı

İran’ın Sünniliğe karşı düşmanca tutumu bitmiyor. İran’da Sünnilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan Tahran yönetimi, Suriye’de de kendinden olmayanların dini özgürlüklerini kısıtlıyor... İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye’nin Irak sınırında fiilen kontrol ettikleri rejim bölgesi Bukemal ilçesinde Sünni halkın ibadet özgürlüğüne müdahale ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu güçler, son dönemde Sünni Arapların yaşadığı ilçede ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor. Sivillere ait bazı evlere el koyan güçler, buraları Şii inancına ait matem evleri olan hüseyniyeye dönüştürdü.

Hayır yapmak da yasak

İran güçleri ayrıca halkın cami inşa etmesi ve yıkılan camileri onarmasına da engel oluyor.

Hayır sahiplerinin girişimlerini de kendilerinden onay alınması gerektiğini öne sürerek geciktiren güçler, tepki verenleri DEAŞ üyesi olmakla suçluyor.

Cuma hutbesine müdahale

Kaynaklar, ilçede halkın korku içinde yaşadığını çünkü İranlı askerlerin cuma hutbelerine bile karıştığını ve çoğu zaman onları kendi istedikleri şekilde okuttuklarını ifade etti.

Esed rejimi, DEAŞ işgalindeki Bukemal ilçesini Rusya ve İran’ın desteğiyle 9 Kasım 2017’de ele geçirmişti.