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Dünya İran'ın saldırısı sonrası Erbil Valisi açıklama yaptı: Bu bir terör saldırısı
Dünya

İran'ın saldırısı sonrası Erbil Valisi açıklama yaptı: Bu bir terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 02:26:00 -
İran'ın saldırısı sonrası Erbil Valisi açıklama yaptı: Bu bir terör saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik füze saldırısı sonrası açıklamalarda bulunan Erbil Valisi Ümit Hoşnav, bunun bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Vali Hoşnav, saldırı sonrası yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Erbil"e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırılarda kullanılan füzelerin bazılarının sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiği, bazılarının da evlerin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda bazı evlerde yangın çıktığı belirtilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yarananların da olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında saldırı sonrası evinde yangın çıkan iş adamı Peşrev Dizeyi'nin de bulunduğu, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirtildi.

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.
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Kaynak: AA

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