İran’ın Sahand Fırkateyni Gemisi'nde Kaza!

7 Temmuz Pazar günü İran devlet medyasının aktardığına göre, gemi rıhtımda tamir edilirken su girişi nedeniyle dengesini kaybetti ve kısmen suya battı. Neyse ki müdahale sayesinde hızla dengeye alındı. Kazanın tam olarak ne zaman meydana geldiği belirtilmezken, birkaç mürettebat hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Sahand'ın batması sonucu birçok yaralı olduğu ve muhtemel nedenler arasında denge tankındaki arıza veya şaft onarımı sırasında su sızıntısı bulunduğu belirtildi. Sahand, 12 yaşında olup İran Donanması'nın en modern savaş gemilerinden biri olarak kabul ediliyordu. İngiltere tasarımı Vosper Mark 5'e dayanan Sahand ve diğer Moudge sınıfı gemiler, İran'ın yerli savaş gemisi üretiminde önemli bir yer tutuyor.

Gemi, radar izini azaltma amaçlı eğimli yan kısımları ve modern silah donanımlarıyla dikkat çekiyordu. Sahand, AESA radarı, orta menzilli hava savunma füzeleri ve gemisavar füzeleri gibi güçlü silah sistemleriyle donatılmıştı. Bu özellikler, geminin operasyonel yeteneklerini artırmayı amaçlıyordu.

Ancak, geminin alabora olmasıyla ilgili tartışmalar, ağırlık merkezinin değişmesi ve yapılan güncellemelerin geminin denge sorunlarını tetiklemiş olabileceği yönünde. Sahand'ın yaşanan olayın ardından yeniden hizmete alınıp alınamayacağı ve gelecekteki operasyonel planları konusunda belirsizlikler bulunuyor.

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Sahand'ın olayı, İran Donanması'nın teknik ve operasyonel yeteneklerine yönelik bir test olarak da görülebilir. İran, bölgesel güç dengelerini göz önünde bulundurarak deniz gücünü artırmaya ve modernize etmeye çalışıyor. Ancak teknik aksaklıklar ve operasyonel riskler, İran'ın denizcilik kabiliyetlerini sınırlayabilir ve stratejik hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabilir.