İran'ın Pakistan sınırında çatışma! 2 asker öldü İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 askerin öldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde dün gece silahlı gruplarla çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 asker yaralandı. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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