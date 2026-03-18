İran'ın o adası neden hedefte?

İran'a bağlı Keşm Adası, Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumu nedeniyle ABD için potansiyel hedef olarak öne çıkıyor. Ada, enerji geçişlerini etkileyebilecek askeri kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Askeri değerlendirmelere göre ada, İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü güçlendiren önemli bir lojistik ve ateş gücü merkezi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin daha önce İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün depolandığı Hark Adası'nı hedef aldığı bilinirken, Keşm Adası'nın da olası hedefler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Keşm, coğrafi olarak İran ana karasına çok yakın olması sayesinde radar sistemleri, kıyı savunma füzeleri, insansız hava araçları ve hızlı saldırı botları için uygun bir konuşlanma alanı sunuyor. Bu durum, adayı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol edebilecek bir merkez haline getiriyor.

Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçişiyle küresel enerji arzının en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, boğazı denetleyebilecek her askeri unsur, uluslararası güçler açısından stratejik hedef haline geliyor.

İran'ın özellikle Devrim Muhafızları üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş stratejisinde hızlı botlar, gemisavar füzeler ve mayın benzeri tehditler önemli yer tutuyor. Keşm Adası da bu tür operasyonlar için uygun bir zemin sağlıyor.

ABD açısından olası bir saldırının hedefi, adayı işgal etmekten ziyade, buradaki askeri kapasiteyi devre dışı bırakmak olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda radar sistemlerinin, füze bataryalarının ve insansız hava aracı altyapısının hedef alınabileceği belirtiliyor.

Enerji piyasaları açısından da Keşm Adası büyük önem taşıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak herhangi bir gerilim, petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, küresel ticaret ve enerji güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor.

Bu nedenle Keşm Adası, yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da bölgedeki en kritik noktalar arasında gösteriliyor.