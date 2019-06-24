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İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü 4 yaralı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belli olmayan silahlı grup arasında çatışma çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:55
İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü 4 yaralı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran kentinde rejim karşıtı silahlı grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, silahlı gruba mensup 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait büyük miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:55
  1. İran
  2. Batı Azerbaycan
  3. Devrim Muhafızları Ordusu
  4. silahlı çatışma

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