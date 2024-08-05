İran'ın İsfahan kentinde 3 patlama sesi duyuldu
İran'ın İsfahan kentinde 3 patlama sesi duyulduğu açıklandı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.
Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.
Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
İsfahan'da nükleer santral bulunuyor
İran'ın İsfahan şehrinde nükleer tesis de bulunuyor.
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Kaynak: AA
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