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Gündem İran'ın Irak'ta vurduğu Mossad üssü görüntülendi
Gündem

İran'ın Irak'ta vurduğu Mossad üssü görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:09:00 -

İran, geçtiğimiz gün Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını balistik füzelerle vurmuştu. Karargahta görüntüler yansıdı. Kale gibi görülen yerleşke harabeye dönmüş durumda.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi."

Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi." denildi.
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YERLEŞKE GÖRÜNTÜLENDİ

Bugün sosyal medyada yayılan görüntülerde Mossad'ın karargahının füze ile vuruduktan sonraki hali görüntülendi.

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