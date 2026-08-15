İran’ın hızlı füze üretimi Tel Aviv’in planlarını altüst etti

Hızlı toparlanmanın Tel Aviv açısından yeniden ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin İsrailli savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın savunma sanayisine yönelik saldırıların ardından Tahran’ın füze ve diğer stratejik silah sistemlerini yeniden oluşturma kapasitesinden endişe duyuyor.

Ayda 300 balistik füze üretim kapasitesi

İsrailli yetkililer, İran’ın savaş sırasında ağır hasar almasına rağmen belirli askeri kabiliyetlerini yeniden inşa etmek için beklenmedik yöntemler geliştirdiğini değerlendiriyor.

İran’ın üretim faaliyetlerini yeniden canlandırmayı başardığı ve İsrail istihbaratını bir kez daha şaşırttığı ifade edilen haberde, İran’ın balistik füze envanterinin Haziran 2025’te yaklaşık 1300 seviyesindeyken Şubat 2026’da yaklaşık 2 bin 500’e yükseldiğine dikkat çekildi. Haberde, İran’ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretebilecek bir kapasiteye yeniden ulaşması halinde füze stokunun 2027’nin başlarında veya ortalarında 2025 seviyelerine yaklaşabileceği öne sürüldü.

İran’ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma hızına ilişkin bu değerlendirmelerin, Tel Aviv’in Tahran’a yönelik “uzun vadeli stratejisini” de etkileyebileceği kaydedildi.

Haberde, ordunun “operasyonel nedenlerle” İran’ın toparlanma hızına ilişkin somut sayı veya ayrıntılı değerlendirme paylaşmayacağını bildirdiği aktarıldı.