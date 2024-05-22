İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir taziyeleri kabul ediyor!

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için İran’ın başkenti Tahran'da bulunan Uluslararası Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi.

Başkentteki taziye merasimi İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Cevdet Yılmaz ile Hakan Fidan da katıldı!

Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye‘nin de aralarında olduğu 10 ülkeden Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülkeden bakan, yaklaşık 20 ülkeden de Parlamento Başkanı ile Özel Temsilci düzeyinde isimler katıldı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti.