İran'ın BM Temsilcisi Trump'a tepki gösterdi! "Terörizmi teşvik ediyor"

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına sert tepki gösterdi. İrevani, sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alan söylemlerin açık biçimde terörü teşvik ettiğini savundu.

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın son çıkışlarını Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta Trump’ın açıklamalarına sert ifadelerle karşı çıktığı bildirildi.

Tahran yönetimi, Washington’dan gelen mesajların yalnızca siyasi baskı olarak değerlendirilemeyeceğini, aynı zamanda uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir içerik taşıdığını savunuyor.

Mektupta, Trump’ın "savaş yanlısı açıklamalarına" tepki gösteren İrevani, bu tür ifadelerin doğrudan terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirtti.

İrevani, sivillerin ve sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmasının, özellikle enerji tesisleri ve hayati altyapıların tahrip edilmesinin savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

Bu tür eylemlerin, siviller arasında korku oluşturmayı amaçlayan "açık bir devlet terörizmi" olduğunu dile getiren İrevani, Trump'ın söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. İrevani, bu tür ihlaller karşısında sessiz kalınmasının BM'nin temel ilkelerini zedeleyeceğini ve savaş suçlarının normalleşmesine yol açabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

Yine CHP yine skandal! Mide bulandıran iddia
Katil Netanyahu köşeye sıkıştı! Trump'tan İran'la ateşkes istedi
Rusya'dan İran'a destek iddiası! Hedef listesi verdi
