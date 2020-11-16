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Dünya İran'ın başkenti Tahran'da patlama!
Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

Gelen son dakika haberlerine göre İran'ın başkenti Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:04:00 -
İran'ın başkenti Tahran'da patlama!

İran'ın başkenti Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Başkent Tahran'ın doğusunda Piroozi Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yangının istasyonda bulunan benzin tankerinden yakıt boşaltımı sırasında gerçekleştiğini söyleyerek, "Patlamada 1 kişi yaralandı. Ayrıca patlama esnasında benzinlikte hiçbir aracın olmaması büyük bir şans" dedi.

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