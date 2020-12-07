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Aktüel İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:17:00 -
İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

TAHRAN (AA) - İran'ın güney bölgelerinde şiddetli yağmurlar sele yol açarken Tahran'da mevsimin ilk karı başkenti beyaza bürüdü.

Başkent Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde beyaza bürünen yerlerde vatandaşlar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı nedeniyle kentin parklarında güzel manzaralar oluşurken, temizlik işçileri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

İran'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok eyalette kentleri su basmıştı. Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerindeki kar yağışları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

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