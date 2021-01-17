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Dünya İran'ın ateşlediği füzeler ABD savaş gemisinin yakınına düştü
Dünya

İran'ın ateşlediği füzeler ABD savaş gemisinin yakınına düştü

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakınına düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:43:00 -
İran'ın ateşlediği füzeler ABD savaş gemisinin yakınına düştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün başlatılan füze tatbikatında Hint Okyanusu'nda 1800 kilometre uzaklıkta bulunan temsili hedefleri uzun menzilli balistik füzelerle vurdu.

Fox News, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen en az iki füzenin Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesindeki bir ABD savaş gemisinin 100 mil yakınına düştüğünü duyurdu.

Dünya basınını sarsan haberdeki iki füze detayının tatbikatla aynı zamana denk gelmesi yankı uyandırdı.

Fox News, isimsiz bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, her iki füzenin de USS Nimitz uçak gemisi grubunun 100 mil yakınına indiğini ve mermilerden birinin 20 mil uzağa indiğini bildirdi.

İran tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, "ABD yetkilileri, füzelerden en az birinin ticari gemiden 20 mil uzağa indiğini ancak gizlilik endişelerini gerekçe göstererek gemi hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiğini söylüyor’’ dendi.

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