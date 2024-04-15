iran’ın 300 SiHA ve füzesi israil’e ulaşamadı! Tam bir fiyasko

İran, Şam’daki elçiliğine İsrail tarafından düzenlenen saldırıya karşı beklenen misillemesini önceki gece gerçekleştirdi. Bir haftadır süren gerilim sonucunda gerçekleşen İran saldırısı sırasında İsrail’in hiçbir stratejik hedefine isabet kaydedilmezken, sadece İsrail’in güneyindeki Arad kentinde bulunan bir Bedevi kasabasına şarapnel düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. İran’ın gönderdiği SİHA ve füzelerin büyük bölümü ABD, İngiltere, Ürdün ve İsrail koalisyonu tarafından havada imha edilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri de (IDF), İran’ın gece boyunca İsrail’e ateşlediği 300 kadar füzenin yüzde 99’unun durdurulduğunu duyurdu. İran’ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” denildi

Yaycı: İran, Netanyahu rejimine güç vermiştir

İran’ın saldırısını Akit’e değerlendiren İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “İran’ın yaptığı gibi bir saldırı olmaz. Günlerdir davul zurnayla saldıracağını söylüyor. Saldıracağı zaman önce 9 saatte zor varan SİHA’ları gönderiyor. Ardından da birkaç tane balistik füze atıyor eleştirilerin önünü almak için. İsrail de ‘Bize balistik füze attı’ diye teyit ediyor. O saldırıda da yine bir Müslüman çocuk yaralanıyor. İran, bu saldırısıyla siyonist Netanyahu rejimine güç vermiştir. Şimdi Netanyahu yönetimi ‘Benim İran destekli grupları yok etmem lazım diyerek Suriye ve Lübnan’a girecek. Suriye’de PKK ve YPG’nin alanını genişletecekler. Güneyden İsrail girecek, Kuzey ve Doğu’dan PKK aşağıya inecek ve İsrail ile birleşecek. Bu olduğu an İsrail Türkiye’ye komşu olacak. PKK/YPG’zistan kurulacak burada. İran tamamen bir batı aparatıdır. Düşünecek olursak Irak, İran eliyle parçalandı. Suriye, İran eliyle parçalanıyor. Lübnan zaten İran yüzünden parçalanmış durumda. Bu bir cambaza bak savaşıdır. Asıl tehdit Türkiye içindir. Bu olay nedeniyle ‘Hamas’ı İran destekliyor’ diyecekler. Bunu bahane ederek Gazze’deki Filistinlileri temizleme işini de halledecekler. Bu batının planladığı bir operasyondur. Filistinliler Gazze’den boşaltıldığı an bu iş bitmiş demektir. Eğer birileri ‘Biz Filistinlileri alalım’ derse siyonist plana hizmet ediyor demektir” dedi.

“İran'ın tehditleri İsrail'in güçlenmesini sağlamaktadır”

“Ortadoğu’da İran olmasa İsrail bu kadar silahlanamazdı. İran’ın göstermelik silahlanması ve doğrudan İsrail’i hedef alan açıklamaları, İsrail’in silahlanmasını hatta nükleer silah sahibi olmasını dünya kamuoyu önünde mazur göstermiştir” tespitini yapan Yaycı Paşa, şunları kaydetti: “Dolayısıyla İran’ın varlığı İsrail’in güçlenmesini sağlamaktadır. İran’ın sözde tehditleri, İsrail’in daha da silahlanmasını sağlamıştır bugüne kadar. İran’ın varlığını ve tehditlerini mazeret gösteren ABD, Ortadoğu’da var olmaktadır. 1979 İran devriminde Humeyni, Fransa’nın başkenti Paris’ten Air France uçağıyla Tahran’a gelmiştir. Sürgündeki hükümeti Fransa’da kurmuştur. İhtilali Fransa’dan yönetmiştir ve havaalanında indiği andan itibaren batıya ve İsrail’e tehditler savurmuştur. Yani İran yönetimi, batının kendisine sözde düşman bir rejim oluşturma operasyonudur. Batı, kendine böyle bir kukla rejim oluşturmuştur.”

“Batılı ülkeler ikiyüzlü”

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de aylardır Gazze’de İsrail tarafından işlenen insanlık suçuna tepki göstermeyen batılı ülkelerin İran’a karşı süratle tepki açıklamalarında bulunmasının da batının ikiyüzlülüğünü gösterdiğini belirten Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Peki siz İsrail aylardır Gazze’de kan dökerken ‘tamam, yeter’ dediniz mi? Şimdi İran’ın saldırısını kınıyorsunuz. Bu gerginlikte Türkiye, İran’ın komşusu olarak bölgenin istikrarı ve güvenliği için dengeli ve tarafsız bir politika izlemesi yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

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