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Dünya İran'ı zora sokacak ses kaydına ulaşıldı
Dünya

İran'ı zora sokacak ses kaydına ulaşıldı

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı yolcu uçağının İran Devrim Muhafızlarınca 8 Ocak 2020'de düşürülmesine ilişkin bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gerçeğin asla ortaya çıkmayacağını söylediği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 04:07:00 -
İran'ı zora sokacak ses kaydına ulaşıldı

CBC’de yer alan haberde, gizli ses kaydının Kanada Hükümeti ve gizli servisinin elinde olduğu belirtilerek, kayıttaki kişinin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif olduğu ileri sürüldü.

Haberde Zarif’in, PS752 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili gerçeğin asla açıklanamayacağını kabul ettiğinin kayıtta yer aldığı belirtiliyor.

Habere göre Zarif konuşmasında, uçağın düşmesinin önce kazara olduğunu ancak daha sonra "casusların" uçağı kasıtlı düşürdüğünü söylüyor.

‘Gerçeği hiçbir zaman söylemeyecekler’

Zarif, "Bunun organize kasıtlı bir eylem olduğunu varsaysanız bile, bize ya da başkasına asla söylemezler. Bu hiç de olası değil. Casus olabilirler. Binlerce olasılık var. Belki de gerçekten savaş yüzünden ve radardan kaynaklanıyordu’’ ifadelerine yer veriyor.

Zarif, olayın sorumlularının kolayca açığa çıkmayacağını da söylediği konuşmasının bir bölümünde, "Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler var. Ne bize ne de başkasına söylemeyecekler, çünkü açıklamaları halinde ülkenin savunma sistemlerine kamunun çıkarına olmayacak bazı kapılar açılacak." diyor.

Zarif ses kaydındaki konuşmasının bir bölümünde de Rusya’nın Malezya Havayolları'na ait bir uçağı 2014 yılında düşürmekle suçlandığını ancak bunu hiçbir zaman itiraf etmediğini gelişmelere örnek olarak gösteriyor.

Cevad Zarif, kayıttaki konuşması sırasında "meseleyi" kapatmak için bir araç olarak tazminata birden fazla kez atıfta bulunuyor ve İran'ın, diğer ülkelerin felaketi "uluslararası bir suça" dönüştürmesini önlemek için mağdurların ailelerine tazminat ödemek istediğini söylüyor.

Nüanslar için üç ayrı tercüme yaptırıldı

CBC’nin haberinde, ses kaydının uçağın düşürülmesinden birkaç ay sonra gerçekleştiği belirtilirken, "Dildeki nüansları yakalamak için kaydı, üç ayrı kişi Farsçadan İngilizceye çevirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ses kaydının orijinal haline ise yer verilmedi.

Kanada Hükümeti ses kaydını inceliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Flight PS752 dosyasıyla ilgili özel danışmanı Ralph Goodale, CBC’ye yaptığı açıklamada, hükümetin kayıttan haberdar olduğunu söyledi.

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