  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı! Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu! Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan’da ateş hattında kaldı! Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü Siccil ölüm yağdırdı! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssü böyle vuruldu Provokatörlere gözaltı! Yine CHP kitlesi yine polise saldırı
İran'ı vuran ABD, 16 milyar dolarlık silah satacak
İran'ı vuran ABD, 16 milyar dolarlık silah satacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail ile birlikte İran'ı vuran Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda BAE, Kuveyt ve Ürdün'e yeni silah satışlarına onay verildiği bildirildi.

Bakanlık, BAE'ye 8,4 milyar dolardan fazla tutarda F-16 mühimmatı ve güncellemeleri, radar sistemleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanların satışına onay verildiğini belirtti.

Kuveyt'e yaklaşık maliyeti 8 milyar dolar olan Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının satışına, ayrıca Ürdün'e yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların satışına onay verildiği ifade edildi.

 

Söz konusu silah satışları konusunda Kongre'ye gerekli bildirimin yapıldığı aktarıldı.

Toplam değeri 16 milyar doları aşan söz konusu silah satışlarının, Pentagon'un "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolar ek bütçe talep etmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan söz konusu silah satışları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD'nin Kongre'ye bildirimini yaptığı en büyük silah satışları olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ABD'nin 26 Şubat'ta Ürdün'e 280 milyon dolarlık çok fonksiyonlu radyo frekans sistemleri, 6 Mart'ta ise İsrail'e yaklaşık 152 milyon dolarlık bomba satışına onay verdiği bilgisi Dışişleri Bakanlığı silah satışları bölümünde yer aldı.

Siccil ölüm yağdırdı! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssü böyle vuruldu
Siccil ölüm yağdırdı! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssü böyle vuruldu

Gündem

Siccil ölüm yağdırdı! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üssü böyle vuruldu

ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit
ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

Dünya

ABD Başkanı Trump: Dünyaya büyük bir tehdit

Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama
Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama

Dünya

Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kar

Bu körfez akıllanmamışa benziyor,Rahatları yaşam şartları bozulmasın diye müslümanların düşmanından medet uman topraklarını Siyonist üssü yapan sahte müslümanlar Rabbim sizleri daha beter etsin.

Ali Dinar

O silahlar işe yaramaz. Türkünsavunma sanayisi dünyanın ileri teknolojisinde artık. Adamlar hala Abd uşagı olacagız diyen içinizdeki hainleri bulun. Türkiyeolmasa idi işiniz bitmişti. Yazık bu körfez ülkelerindeki insanlara yönetimleri hala siyonist tuzagında
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23