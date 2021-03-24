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Dünya İran’ı şoke eden gelişme! Saklıyorlardı, ifşa oldu
Dünya

İran’ı şoke eden gelişme! Saklıyorlardı, ifşa oldu

İran Devrim Muhafızları'nın yeni muharip gemisi yayınlanan uydu görüntüler ile ifşa oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:28:00 -
İran’ı şoke eden gelişme! Saklıyorlardı, ifşa oldu

İran Devrim Muhafızları'nın yakın zamanda ismini ve özelliklerini duyuracağı iddia edilen muharip gemisi uydudan görüntülendi.

Yayınlanan uydu görüntüsünde İran Devrim Muhafızları'nın yeni gemisinin yaklaşık 64 m (210 ft) uzunluğunda ve çoklu füze sistemi olacağı halihazırda Devrim Muhafızları'nın hizmetinde olan IRIS Şehit Nazeri'den çok daha büyük ve daha ağır silahlarla donatılmış olduğu gözlemlendi.

İran yeni gemi hakkında sessizliğini korurken, yüksek çözünürlüklü uydular geminin net fotoğraflarını yakalamayı başardı.

Yeni gemi İran'ın Buşehr kentindeki Şehit Mahallati Tersanesinde inşa ediliyor. Şehit Nazeri ile benzer özellikleri olduğu düşünülen geminin üst yapıları Üst yapı birkaç uzun bacak üzerine monte edilmiş olduğu düşünülüyor.

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Yorumlar

adm

Bu uydudan mi simdi.
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AKINCI.

Zerdust persileri boyle sacma seylerle ugrasiyorlar, o buyukte salih guvenlik botlar TURKIYE'de cokca var, savas gemisi muharip 64m yanliz holiwood studyolarinda var. Katamaran sekli acik denizde ne kadar uygundur? Hic radar olmadan dumensiz sandal gibi, kor korune dolasmak demek, fuzeler boyu geminin yarisi, stabilite yok, kesinlikle o fuzeler gercek degiler, ya fotoshop yada karton borulari! Farsi yalani ve masallari devam...
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