İran'ı sarsan saldırı! Ölü ve yaralılar var
İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan şehri yakınlarında Devrim Muhafızları'na saldırı düzenlendi.
İran'da Beluç Ceyş el Adl grubunun, Devrim Muhafızları'na ait bir askeri konvoya yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan şehri yakınlarındaki Bem Peşt bölgesinde Devrim Muhafızları'na ait bir konvoy saldırıya uğradı. Saldırı ilçenin Keştegan bölgesinde meydana geldi.
Konvoyda bulunan iki askeri aracın vurulduğu, saldırıda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.
Saldırıyı Ceyş el Adl üstlendi. Gruba bağlı sosyal medya kaynakları üzerinden servis edilen açıklamada, bölgede İran Devrim Muhafızları konvoyunun vurulduğu ve saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.
Bölgede bir süredir İran rejimine karşı protesto gösterileri devam ediyordu. Rejim güçleri sivil halka şiddet kullanarak karşılık veriyor, rejimin bölgeye askeri yığınak yaptığı bildiriliyordu.
Kaynak: Mepa News