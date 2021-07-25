İran'ı sallayan saldırı! Ölü askerler var
İran'ın Haş yerleşimi yakınlarında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları'na ait 4 asker hayatını kaybetti.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bölgede bulunan Haş yerleşimi yakınlarında dün gece saatlerinde çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 4 askerin öldürüldüğü ifade edildi.
Saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.
Belucistan eyaletinde, başta Sünni grup Ceyş el Adl olmak üzere birçok silahlı yapı aktif durumda.