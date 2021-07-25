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Dünya İran'ı sallayan saldırı! Ölü askerler var
Dünya

İran'ı sallayan saldırı! Ölü askerler var

İran'ın Haş yerleşimi yakınlarında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları'na ait 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:10:00 -
İran'ı sallayan saldırı! Ölü askerler var

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bölgede bulunan Haş yerleşimi yakınlarında dün gece saatlerinde çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 4 askerin öldürüldüğü ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

Belucistan eyaletinde, başta Sünni grup Ceyş el Adl olmak üzere birçok silahlı yapı aktif durumda.

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