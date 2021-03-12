“İran’ı ikna etmek için uğraşmayacağız”

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Başkanlığı Sözcülüğü, İran’ı nükleer anlaşmaya dönmesi için ikna etmeye çalışmayacaklarını açıkladı. Açıklama The New York Times’in İran’ın nükleer anlaşmaya dönmesi için, ABD’nin İran ile gayri resmi görüşmelere başlayacağını iddia etmesinden sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada “ İran’ın 2015 Nükleer Anlaşması’na dönmesi için tek taraflı bir ikna çalışmamız olmayacak” ifadesinde bulundu. Böyle bir ikna çabasının İran’ın üzerine düşen sorunluluğu yerine getirme konusunda olumsuz etkisi olacağını kaydeden Price, bu durumun da ABD üzerindeki olumsuz intibayı artıracağını belirtti. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden konu ile alakalı daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile olan nükleer anlaşmaya dönmeyi istediğini söylemiş,fakat bunun için de İran’ın üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirmişti.