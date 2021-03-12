  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “İran’ı ikna etmek için uğraşmayacağız”
Dünya

“İran’ı ikna etmek için uğraşmayacağız”

ABD Dışişleri Başkanlığı Sözcülüğü, İran’ı nükleer anlaşmaya dönmesi için ikna etmeye çalışmayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:07:00 -
“İran’ı ikna etmek için uğraşmayacağız”

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Başkanlığı Sözcülüğü, İran’ı nükleer anlaşmaya dönmesi için ikna etmeye çalışmayacaklarını açıkladı. Açıklama The New York Times’in İran’ın nükleer anlaşmaya dönmesi için, ABD’nin İran ile gayri resmi görüşmelere başlayacağını iddia etmesinden sonra geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada “ İran’ın 2015 Nükleer Anlaşması’na dönmesi için tek taraflı bir ikna çalışmamız olmayacak” ifadesinde bulundu. Böyle bir ikna çabasının İran’ın üzerine düşen sorunluluğu yerine getirme konusunda olumsuz etkisi olacağını kaydeden Price, bu durumun da ABD üzerindeki olumsuz intibayı artıracağını belirtti. ABD’nin yeni başkanı Joe Biden konu ile alakalı daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin İran ile olan nükleer anlaşmaya dönmeyi istediğini söylemiş,fakat bunun için de İran’ın üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay