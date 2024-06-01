  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İran'dan ziyaret iptal edildi ama bu kez İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hakan Fidan ile görüştü!
Gündem

İran'dan ziyaret iptal edildi ama bu kez İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hakan Fidan ile görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-06-01 21:19:00 - 2024-06-01 22:52:42
İran'dan ziyaret iptal edildi ama bu kez İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hakan Fidan ile görüştü!

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kriz etkisini artırırken İran ziyareti iptal etti! İptal haberi sonrası Türkiye ve İran ilişkileri ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

TOGG'un yeni açıklaması: Tarih verildi! Gözler TOGG dört çekerde
TOGG'un yeni açıklaması: Tarih verildi! Gözler TOGG dört çekerde

Otomotiv

TOGG'un yeni açıklaması: Tarih verildi! Gözler TOGG dört çekerde

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!
Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu
Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Ekonomi

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

Dünya

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!
Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Ekonomi

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden Ukrayna hamlesi
Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden Ukrayna hamlesi

Dünya

Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden Ukrayna hamlesi

Ömer Çelik dünyaya çağrı yaptı! Türkiye istişare toplantısı yapacak!
Ömer Çelik dünyaya çağrı yaptı! Türkiye istişare toplantısı yapacak!

Gündem

Ömer Çelik dünyaya çağrı yaptı! Türkiye istişare toplantısı yapacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23