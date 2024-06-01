İran'dan ziyaret iptal edildi ama bu kez İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Hakan Fidan ile görüştü!
İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kriz etkisini artırırken İran ziyareti iptal etti! İptal haberi sonrası Türkiye ve İran ilişkileri ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.
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