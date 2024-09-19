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Dünya İran'dan yine içi boş tehdit: İsrail'in katliamı cezasız kalmayacak
Dünya

İran'dan yine içi boş tehdit: İsrail'in katliamı cezasız kalmayacak

Yeniakit Publisher
2024-09-19 14:23:00 - 2024-09-19 14:23:23
İran'dan yine içi boş tehdit: İsrail'in katliamı cezasız kalmayacak

İran daha önce İsrail saldırıları sonrası pek çok tehdit dolu açıklamalar olmuş ancak sonuç çıkmamıştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İsrail'in hain kitlesel katliamının cezasız kalmayacağını" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatıldığı "İsrail'in hain kitlesel katliamının cezasız kalmayacağını" ifade ederek, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Terör rejiminin sivil-diğer ayrımı yapmadan iletişim cihazlarını patlatarak gerçekleştirdiği hain kitle terörü sonucu binlerce Lübnan vatandaşının şehit olması ve yaralanmasından dolayı aziz Lübnan halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in hain kitlesel katliamının cezasız kalmayacağını" söyleyen Pezeşkiyan, "Allah yenilmezdir ve intikam alır ve suçlu mutlaka adil bir şekilde cezalandırılacaktır. İran, Lübnanlıları hedef alan bu menfur suçu kınıyor ve Lübnan hükümetine ve halkına desteğini vurguluyor." dedi.

Pezeşkiyan, (İsrail'e karşı) uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de saldırılarda yaralandığı bildirilmişti.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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