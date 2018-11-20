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İran’dan yaptırımlara “Altın” çözüm

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara karşı sonuna kadar direneceğini her fırsatta dile getiren İran, ekonomisini güçlendirmek için altın üretimine yoğunlaşacak.

20 Kasım 2018 Salı 09:30
İran’dan yaptırımlara “Altın” çözüm

Münübe Yılmaz

ABD’nin ard arda uyguladığı yaptırımlara rağmen, Amerika’ya karşı duracağının mesajını her fırsatta yineleyen İran, ekonomisini güçlendirmek için başta altın olmak üzere değerli maden üretimine yoğunlaşacak. İran Maden Üretimi birimininin aktif olarak rol alacağı planda, değerli madenlerin üretimi arttırılarak, üretimi yasal olmayan madenlerin de yasallaşması için çalışmalar başlatılacak. İran hükümetinin iş gücünü arttırmak ve halka destek olmak amacıyla uygulamaya koyacağı ekonomi programının İsfahan şehrinde başlatılması bekleniyor. İran Madenler ve Maden Endüstrileri Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu’ndan yapılan açıklamada İran’ın dünyanın maden kaynaklarının yüzde yedisini ve doğalgaz rezervlerinin de yüzde on altısını barındırdığına vurgu yapılarak, önümüzdeki dört yıl içerisinde bu oranın yüzde iki yüz arttırılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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