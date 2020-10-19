İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Ermenistan'a perde arkasından destek verdiği ortaya çıkan İran, Türkiye ve Azerbaycan'a çağrıda bulundu.

Hatemi, İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair, "Silah ambargosunun sona ermesi, ihtiyacımız olan silahların alımı ve silah ihracatı için önemli bir fırsattır.” dedi.

İran’ın yeni süreç için Rusya ve Çin ile askeri anlaşmaları olduğunu aktaran Hatemi, şöyle devam etti:

"Fakat bölgeyi barut fıçısına çevirecek bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Bölgede barış ve istikrar sağlama konusunda Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamaya hazırız."

Azerbaycan'a uyarı

Hatemi, İran topraklarına düştüğü öne sürülen roketlere ilişkin, “Ülkenin sınır bölgelerinin güvenliği konusunda Ermenistan ve Azerbaycan'a resmi uyarılarda bulunduk.” ifadesini kullandı.

İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği yönündeki iddialara dair Tuğgeneral Hatemi, İran’ın Rus yapımı silahların sevkiyatı için sınırılarını açmadığını söyledi.

Türkiye'ye çağrı

Türkiye'nin bölgedeki sulh çağrılarını görmeyen İran'ın Tuğgenerali Hatemi, Ankara'ya seslenerek, “Bölgede önemli ve dost bir ülke olan Türkiye’den Dağlık Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.