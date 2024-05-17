İran’dan Türkiye’ye büyük ihanet! Yazıklar olsun

Tunca Bengin, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelesine destek değil köstek olan İran’ın bazı skandal kararlarını köşesine taşıdı. “İran teröristleri sorduğunuzda ‘bilmiyorum, görmedim, duymadım’ diyerek üç maymunu oynuyor hep” diyen Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) 2011’de Türkiye başta Murat Karayılan olmak üzere terör örgütü yöneticilerinin Kandil’de barındıkları bölgelerin koordinatlarını İran’a verdi. Kandil’in İran bölümüne ilişkin verilen 20 noktaya bir an önce operasyon düzenlenmesi talep edildi. Bu noktalardan ikisinin Murat Karayılan’ın sürekli olarak kullandığı bölge olduğu tespiti yapıldı. Buna rağmen İran güvenlik güçleri gerekli hassasiyeti göstermedi ve Karayılan’da bulunduğu yeri terk etti. Yine bu bölgede cirit atan CIA, MOSSAD, MI6’nın, bugüne dek sızdırdıkları istihbaratlarla teröristleri yönlendirdikleri ya da risk altındaki bölgelerden uzaklaşmalarını sağladıkları da malum...

Yani ABD gibi İran’da PKK’ya lafta terör örgütü diyor ama o da koruyor. İlişkileri var ve hiçbir zaman eksik olmadı, başlangıcından itibaren hem de. Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra PKK’lı teröristlerin Türkiye’den Irak ve İran’a geçerek buralarda barınma imkânı buldukları sır değil. Kandil’in İran tarafında sıkışan PKK’lı teröristlerin Devrim Muhafızları tarafından yiyecek ve mühimmat ile desteklendiği de... Irak’ın Sincar bölgesinde İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin PKK/YPG ile iş birliği içerisinde olduğu da aleni... Sincar ve çevresi PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’den Irak’a-Irak’tan Suriye’ye geçişte kullandıkları bir bölge olması yanında Bağdat ve Şam’a giden yol kavşağını kontrol etmesi sebebiyle de önem arz ediyor, onun içinde temizlenmesi gereken hedefler arasında zaten. Ama İran teröristleri sorduğunuzda bilmiyorum, görmedim, duymadım diyerek üç maymunu oynuyor hep. (…)

Özel Kuvvetlerin ve MİT’in enselerinde olduğu teröristbaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan’ın İran’a tüyme, orada olma olasılığı da yüksek elbette. (…)”

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