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Dünya İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız
Dünya

İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:40:00 -
İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel Twitter hesabından Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili dayanışma mesajı paylaştı.

Vaizi'nin mesajında, "İnsan severlik ve yardım severlik sınır tanımıyor. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle başta deprem mağdurları olmak üzere Türk hükümeti ve halkına taziyelerimizi iletirken her türlü yardıma hazır olduğumuzu ilan ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 850 artçı sarsıntı kaydedildi.

 

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