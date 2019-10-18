İran'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’in bugünkü telefon görüşmesinde Suriye’nin kuzeyindeki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bölge ülkeleriyle istişareleri sürdüren Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde başta Suriye’nin kuzeyindeki durum olmak üzere bölgelerdeki olayları değerlendirdi” dendi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaABD'nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Mutabakatı'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söylemişti.