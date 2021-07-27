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Dünya

İran'dan 'Tunus' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 17:07:00 -
İran'dan 'Tunus' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunuslu tüm taraflara sükunet ve dayanışma çağrısı yapan Hatibzade, mevcut gerginlikten çıkış için ülkedeki tüm grupların ve kurumların diyalog içinde olması gerektiğini belirtti.

Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarın devam etmesinin önemine işaret eden Hatibzade, "İran, Tunus'taki gelişmeleri ve olayları yakından takip ediyor. Tunus'un diyalog yoluyla bu krizden süratle çıkmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus’ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

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