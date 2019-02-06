İran'dan Trump'a flaş cevap! İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD’nin Orta Doğu’daki "diktatörleri, kasapları ve radikalleri" desteklediğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ı hedef alan sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ABD kasapları ve radikalleri destekliyor" "Donald Trump bize karşı suçlamalar yöneltirken, Yahudi yurttaşlarımız dahil tüm İranlılar ABD'nin baskısına rağmen 40 yıllık ilerlemeyi kutluyor. (İran) düşmanlığı, ABD'nin bölgemize yıkım getiren diktatörleri, kasapları ve radikalleri desteklemesine neden olmuştur." ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını savunarak, "Tahran'ın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ve Yahudileri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

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