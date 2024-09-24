İran’dan tehdit dolu şov! Dosta korku, düşmana güven veriyor

Melih Altınok, İran’ın Kutsal Savunma Haftası’nda gerçekleştirdiği askeri geçit törenini değerlendirdi. Altınok, İran’ın sergilediği yeni balistik füze ve kamikaze İHA’larla iç ve dış düşmanlarına gözdağı verdiğini belirtti. İsrail’e karşı olmadığını vurguladığı bu gövde gösterisinin, rejim karşıtı muhaliflere de bir mesaj olduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İran’ın, içindeki huzursuzlukları bastırmak için askeri gücünü ön plana çıkardığını kaydetti. İşte Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

Bu gövde gösterisi de gün aşırı İran'ı vuran İsrail'e karşı olmadığına göre, içerideki rejim karşıtı İranlılar ayaklarını denk almaları gerektiğini anlamışlardır herhalde."