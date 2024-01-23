İran'dan tarihi rekor! Tam 750 km irtifa...

Soraya uydusu ilk kez yeni nesil Qaem-100 uydu taşıyıcısı ile fırlatıldı. Uydu, dünyadan 750 km uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirildi. Qaem uydu taşıyıcısı, uydu fırlatma yüksekliğinde yeni bir rekor kırmak için yerli Soraya uydusunu dünyanın 750 km’lik yörüngesine başarıyla yerleştirdi. Ardından uydudan başarılı bir şekilde veri iletimi gerçekleştirildi.

Soraya, İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen bir araştırma uydusudur. Qaem ise 100 kg’ın altındaki nesneleri 500 km’lik bir yörüngeye taşıyabilen katı yakıtlı uydu taşıyıcısıdır. İran İletişim Bakanlığı, uydudan alınan verilere dayanarak yörüngeye yerleştirme işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca uydunun telemetri verilerinin anlık olarak aktarıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu fırlatmayla birlikte, Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen birçok sistem de yörüngeye yerleştirilecek. Buna ek olarak İran’ın yerli uzay endüstrisinin hızlı gelişiminin yolu daha sorunsuz hale gelecektir. Ayrıca bu fırlatma, uyduları daha yüksek yörüngelere taşıyabilmesi yönünde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.”

Birçok yerel kaynak tarafından doğrulama yapılmasına rağmen uydunun yörüngeye ulaştığına dair bağımsız bir kaynaktan açıklama yapılmadı. Ayrıca hem ABD Ordusu hem de ABD Dışişleri Bakanlığı yorumlarını saklı tuttu. ABD İstihbarat Topluluğu, bu tür uydu fırlatma teknolojilerinin, İran’ın potansiyel olarak nükleer silah taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füzeler (ICBM) geliştirme kapasitesini artırabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

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