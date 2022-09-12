İran'dan tarihi hırsızlık! Taliban'ın el koyduğu Amerikan araçlarını kaçırıp ordusuna kattığı ortaya çıktı!

Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne geçirdiği ve ABD'nin ülkeyi terk ettiği Ağustos 2021 döneminde birçok askeri araç İran'a kaçırılmıştı.

Kabil yönetimi güçlerinden birçoğu Taliban'dan kaçarken, birliklerindeki Amerikan yapımı askeri araçları da İran'a götürmüştü.

Söz konusu dönemde İran'a kaçırılan silah, mühimmat ve araçların bir kısmı Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine iade edildi.

Ancak başta ABD yapımı Humvee zırhlıları olmak üzere çeşitli askeri araçların da İran'a kaldığı ortaya çıktı.

İran'ın söz konusu araçları ilk kez bir hava indirme tatbikatında kullandığı belgelendi.

İran Kara Kuvvetleri bünyesindeki 55'inci Hava İndirme Tugayı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tatbikatta askeri araçları kullandı.

Araçlar paraşütle tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeye bırakıldı.

Afgan ordusuna ait olan askeri araçların ülke dışına kaçırılması ve başka bir ülkenin ordusunun kullanımına girmesi dikkat çekti.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi İran, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan gibi komşularından, kaçırılan askeri ekipmanları geri göndermelerini talep etmişti.

Ancak söz konusu talep büyük oranda geri çevrilmiş, İran da az sayıda askeri aracın yanı sıra tüfek ve benzeri silahları geri göndermişti.

Kaynak: Mepa News