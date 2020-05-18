İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Her türlü tehdide kesin karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben bir mektup yazdı.

Zarif, mektubunda, "ABD'nin yasa dışı tehlikeli ve kışkırtıcı tehditleri, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir tür korsanlıktır. ABD'nin dünyada güç kullanmayı bırakması ve uluslararası hukukun kuralına, özellikle de açık denizlerde nakliye özgürlüğüne saygı duyması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif, ABD'nin söz konusu tehditlerine karşı İran'ın gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

İsviçre'nin Tahran büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Washington yönetimiyle Tahran arasında arabuluculuk faaliyetleriyle bilinen İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.

İran'la Venezuela arasındaki ticari ilişkinin meşru bir ilişki olduğunu ifade eden Arakçi, ülkesinin tankerlerine ABD'nin müdahalesi durumunda İran'ın cevabının hızlı ve caydırıcı olacağını kaydetti.

ABD yaptırım uyguladığı Venezuela ve İran arasındaki ticareti engelleme çabasında

İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayipler'e gönderdiği iddia edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin İran’ın Venezuela’ya yaptığı akaryakıt sevkiyatına müdahale etmek ve kesintiye uğratmak amacıyla Karayiplere donanma gönderme tehdidi nedeni ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres’e mektup gönderdi. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin yasa dışı, tehlikeli ve kışkırtıcı tehditlerinin bir tür korsanlık ve uluslararası barış ve güvenlik için büyük bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Zarif, ABD’nin küresel arenada güç kullanmayı bırakması ve uluslararası hukukun üstünlüğüne, özellikle de açık denizlerde nakliye özgürlüğüne saygı duyması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Zarif, herhangi bir yasa dışı eylem sonucunda ABD hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, İran’ın bu tehditlere karşı uygun ve gerekli önlemleri alma hakkının olduğunun altını çizdi.

"ABD'nin zorbalıkları uluslararası ticaret özgürlüğü için tehdit"

Dışişleri Bakanı tarafında gönderilen mektubun ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Erakçi, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Tahran Büyükelçisi Markus Leitner’ın İran Dışişlerine çağrıldığını aktardı. Erakçi, "İran gemilerine yönelik ABD’den gelebilecek olası her türlü tehdide karşın, İsviçre büyükelçisinden uyarılarımızı ABD makamlarına iletmesini talep ettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı, İran ve Venezuela arasındaki ticari ilişkileri tamamen meşru ve yasal olduğunu vurgularken, "ABD’nin zorbalıkları ve dayatmaları, uluslararası ticaret özgürlüğünü ve gemilerin serbest dolaşımı için tehdit oluşturmakta" ifadelerini kullandı. Erakçi, açıklamasının sonunda İran petrol gemilerine yönelik her türlü tehdide kesin karşılık vereceklerini belirterek, sonuçlarından ABD’nin sorumlu olacağını vurguladı.