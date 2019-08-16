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İran'dan "tankerin serbest bırakılması için güvence vermedik" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi:"İran, Grace 1 adlı tankerin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunmadı. Tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili kimseye güvence vermedik"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
İran'dan "tankerin serbest bırakılması için güvence vermedik" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Grace 1" petrol tankerinin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunmadıklarını ve tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili güvence vermediklerini söyledi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cebelitarık hükümetinin dün serbest bıraktığı "Grace 1" adlı tankerle ilgili Tahran yönetiminin taahhütte bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran'ın istediği müşteriye petrol satacağını dile getiren Musevi, "İran, Grace 1 adlı tankerin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunmadı. Tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili kimseye güvence vermedik." ifadelerini kullandı.

Tankerin alıkonulduğu ilk saatte hedefinin Suriye olmadığını açıkladıklarını hatırlatan Musevi, "Tankerin Suriye'ye gidip gitmemesi kimseyi ilgilendirmiyor. Onlar onurlarıyla işin içinden çıkmak için güvence meselesini gündeme getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran Denizcilik ve Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami de 25 kişilik mürettebatı bulunan Grace 1 petrol tankerinin İran bandırasıyla Akdeniz'e doğru hareket edeceğini bildirdi.

- İran tankeri serbest bırakıldı

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin dün serbest bırakılmasına karar vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebelitarık hükümetinin serbest bıraktığı "Grace 1" adlı tankerin Suriye’ye gitmeyeceğine dair İran'dan güvence aldığını belirtilerek, İngiltere'nin ne İran'ın ne de başka bir ülkenin Suriye rejimine yönelik yaptırımları delmesine izin vermeyeceği bildirilmişti.

Açıklamada, "Cebelitarık hükümetinin İran'dan Grace 1'in Suriye'ye gitmeyeceğine dair güvence almış olmasını dikkate alıyoruz. İran verdiği güvencelere sadık kalmalıdır." ifadesi kullanılmıştı.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
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