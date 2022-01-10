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Dünya İran'dan Taliban'ı kızdıracak karar
Dünya

İran'dan Taliban'ı kızdıracak karar

İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Taliban'ı tanıma noktasında henüz hazır olmadığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2022-01-10 14:41:00 -
İran'dan Taliban'ı kızdıracak karar

İran yönetimi, Afganistan'da kurulan 'İslam Emirliği' yönetimini tanıma noktasında olmadıklarını açıkladı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki'nin Tahran ziyareti sonrasında İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade açıklamalarda bulundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydeden Hatibzade, yine de İran'ın Taliban'ı resmi olarak tanıma noktasında olmadığını kaydetti.

İran, Afganistan'da 15 Ağustos 2021 tarihinde yeniden tesis edilen 'İslam Emirliği' yönetimini kapsayıcı olmamakla suçluyor ve bu sebeple bu yönetimi tanımayacağını ifade ediyordu.

Afganistan tarafı ise söz konusu suçlamalara, İran'da kapsayıcı bir hükümet olmadığı ve İran'ın Sünnileri dışladığı açıklamalarıyla yanıt vermişti.

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Henüz uluslararası arenada Taliban'ın kurduğu yönetimi resmi olarak tanıyan bir ülke olmadı. Ancak birçok ülke Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutarak Taliban ile temaslarına devam ediyor.

Kaynak: Mepa News

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