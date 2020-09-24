İran'dan Suriye'deki son gelişmelerle ilgili flaş sözler: Türkiye ile...
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Türkiye ve Rusya ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya’nın başkenti Moskova’da resmi temaslarda bulundu.
Moskova’da yapılan görüşmelerin ardından İran medyasına konuşan Cevad Zarif çarpıcı açıklamalar yaptı.
Suriye'de katil Esed ile iş tutan İran'dan flaş bir açıklama yaptı. Zarif, ‘Bölge ciddi sorunlar bulunuyor. Suriye meselesi özel koordinasyon yapılması gereken konulardan biri. Türkiye ve Rusya ile Astana müzakereleri kapsamında Suriye’deki adımlarımızı koordine ediyoruz’ dedi.
Zarif, Rusya temaslarında Afganistan’daki Taliban ile hükümet arasındaki görüşmelerinin yanı sıra Lübnan’daki son gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.
İranlı bakan yaptığı açıklamada, ‘Lübnan meselesinin önceliği yok. Fransız makamlarla Lübnan konusunda müzakere yapmadık’ dedi.