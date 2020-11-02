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Dünya İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gönderdiğini sahte görüntülerle yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:33:00 -
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında tarafsız olarak politika sürdürüyor gibi görünse de perde arkasından Erivan tarafına destek veren İran, savaş başladığından bu yana Türkiye'ye yönelik skandal ithamlarını devam ettiriyor.

Türkiye'nin bölgeye Suriyeli paralı askerleri gönderdiğini öne süren İran tarafı bu kez akılalmaz görüntüler yayınladı.

Gazeteci Taha Kermani, İrib News'te yer alan gerçek dışı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kermani, İran Devlet Televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde, bölgesel çatışma amaçlı Suriye'den binlerce kişinin Karabağ'a gönderdildiğini ifade eden detaylar paylaşıldığını aktardı.

Kermani yaptığı açıklamada, "Haberde "belge" olarak kullanılan görüntülerin bir kısmı Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'ın daha önce paylaştığı ve sahte olduğu ortaya çıktığı görüntülerden alınmadır" dedi.

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